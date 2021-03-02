Путин примет участие в заседании коллегии МВД

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Российский президент Владимир Путин в среду, 3 марта, примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел России. 
Путин примет участие в заседании коллегии МВД
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

«3 марта президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России», — цитирует сообщение РИА Новости.

В рамках заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел России за 2020 год и определены основные направления работы на 2021 год.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присвоении званий генералов ряду сотрудников силовых ведомств.

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