Путин примет участие в заседании коллегии МВД
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Кремля.
«3 марта президент России Владимир Путин примет участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД России», — цитирует сообщение РИА Новости.
В рамках заседания будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел России за 2020 год и определены основные направления работы на 2021 год.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о присвоении званий генералов ряду сотрудников силовых ведомств.