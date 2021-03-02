В Москве откроют стационар для лиц с тяжёлыми последствиями COVID-19

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Терапевтический стационар откроют в Москве для пациентов с тяжёлыми последствиями коронавирусной инфекции. Об этом сообщил замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире Первого канала.
В Москве откроют стационар для лиц с тяжёлыми последствиями COVID-19
  • АГН «Москва»

«Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар…. как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Горелов заявил, что во всех регионах страны наблюдается тенденция к снижению интенсивности эпидемиологического процесса и индекс распространения коронавируса меньше единицы.

По его прогнозу, случаев заболевания COVID-19 весной будет меньше, но эпидпроцесс будет продолжаться.

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