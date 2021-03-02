В Москве откроют стационар для лиц с тяжёлыми последствиями COVID-19
- АГН «Москва»
«Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар…. как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Горелов заявил, что во всех регионах страны наблюдается тенденция к снижению интенсивности эпидемиологического процесса и индекс распространения коронавируса меньше единицы.
По его прогнозу, случаев заболевания COVID-19 весной будет меньше, но эпидпроцесс будет продолжаться.