В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве в доме
- РИА Новости
Он отметил, что, по предварительным данным, инцидент не носит криминального характера.
«Первоначально отрабатывалась версия, что причиной хлопка могло послужить нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, но чуть позже сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата», — рассказал Горелых.
По его словам, в помещении, где произошло ЧП, находились несколько человек, при этом госпитализация понадобилась одному из них. По данным МВД, пострадавшего доставили в ГКБ №40 с ожогами порядка 20% тела.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа с пожаром в здании в Пензе, в результате которого пострадали шесть человек.