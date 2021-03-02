В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве в доме

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В Екатеринбурге один человек госпитализирован после взрыва самогонного аппарата в жилом доме. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.
В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве в доме
  • РИА Новости

Он отметил, что, по предварительным данным, инцидент не носит криминального характера.

«Первоначально отрабатывалась версия, что причиной хлопка могло послужить нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, но чуть позже сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата», — рассказал Горелых.

По его словам, в помещении, где произошло ЧП, находились несколько человек, при этом госпитализация понадобилась одному из них. По данным МВД, пострадавшего доставили в ГКБ №40 с ожогами порядка 20% тела.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа с пожаром в здании в Пензе, в результате которого пострадали шесть человек.

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