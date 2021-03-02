В Екатеринбурге один человек пострадал при взрыве в доме

В Екатеринбурге один человек госпитализирован после взрыва самогонного аппарата в жилом доме. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых.

Он отметил, что, по предварительным данным, инцидент не носит криминального характера.

«Первоначально отрабатывалась версия, что причиной хлопка могло послужить нарушение правил техники безопасности при обращении с газовым оборудованием, но чуть позже сотрудники полиции установили, что причиной ЧП стал взрыв самогонного аппарата», — рассказал Горелых.

По его словам, в помещении, где произошло ЧП, находились несколько человек, при этом госпитализация понадобилась одному из них. По данным МВД, пострадавшего доставили в ГКБ №40 с ожогами порядка 20% тела.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту хлопка газа с пожаром в здании в Пензе, в результате которого пострадали шесть человек.