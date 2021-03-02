В Москве началось голосование по мероприятиям акции «День без турникетов»
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
На выбор предложат локации, на которых возможно организовать встречи по профориентации. Среди них — IT-компании, технопарки, промышленные предприятия, дизайн-студии, музеи, культурные центры и другие.
«Мы внимательно относимся ко всем пожеланиям горожан по усовершенствованию акции и стараемся всегда идти им навстречу», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
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