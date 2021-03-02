В Москве началось голосование по мероприятиям акции «День без турникетов»

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В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование. Его участники решат, нужно ли дополнить акцию «День без турникетов» мероприятиями для тех, кто ищет работу.
В Москве началось голосование по мероприятиям акции «День без турникетов»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На выбор предложат локации, на которых возможно организовать встречи по профориентации. Среди них — IT-компании, технопарки, промышленные предприятия, дизайн-студии, музеи, культурные центры и другие.

«Мы внимательно относимся ко всем пожеланиям горожан по усовершенствованию акции и стараемся всегда идти им навстречу», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Ранее основатель Solar Staff Павел Шинкаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил рынок фриланса в России.

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