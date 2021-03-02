В Москве началось голосование по мероприятиям акции «День без турникетов»

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование. Его участники решат, нужно ли дополнить акцию «День без турникетов» мероприятиями для тех, кто ищет работу.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

На выбор предложат локации, на которых возможно организовать встречи по профориентации. Среди них — IT-компании, технопарки, промышленные предприятия, дизайн-студии, музеи, культурные центры и другие.

«Мы внимательно относимся ко всем пожеланиям горожан по усовершенствованию акции и стараемся всегда идти им навстречу», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Ранее основатель Solar Staff Павел Шинкаренко в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил рынок фриланса в России.