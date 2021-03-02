В Кремле прокомментировали взаимодействие России с ПАСЕ
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«Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ, работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия», — отметил Песков.
Он добавил, что президент России Владимир Путин является убеждённым сторонником диалога во всех областях и при обсуждении самых острых проблем.
Таким образом Песков прокомментировал позицию парламентариев о целесообразности участия России в ПАСЕ и заявления о том, что у России в ассамблее нет союзников.
«Я бы не стал делать каких-то обобщающих заявлений, там звучат и весьма трезвые голоса, звучат также голоса достаточно непримиримые, призывающие к тому, чтобы, что называется, рубить все концы», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, российской стороне «более импонируют конструктивные голоса, которые говорят о необходимости говорить друг с другом, даже не соглашаясь во многом».
Ранее глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось крайне мало.