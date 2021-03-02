В Кремле прокомментировали взаимодействие России с ПАСЕ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российской стороне необходимо продолжать работать с коллегами из Парламентской ассамблеи Совета Европы, пока они сами не откажутся от взаимодействия.

«Безусловно, нужно продолжать работать с нашими визави, в том числе и в рамках ПАСЕ, работать до тех пор, пока они сами не сделают взаимодействие невозможным и не откажутся от этого взаимодействия», — отметил Песков.

Он добавил, что президент России Владимир Путин является убеждённым сторонником диалога во всех областях и при обсуждении самых острых проблем.

Таким образом Песков прокомментировал позицию парламентариев о целесообразности участия России в ПАСЕ и заявления о том, что у России в ассамблее нет союзников.

«Я бы не стал делать каких-то обобщающих заявлений, там звучат и весьма трезвые голоса, звучат также голоса достаточно непримиримые, призывающие к тому, чтобы, что называется, рубить все концы», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российской стороне «более импонируют конструктивные голоса, которые говорят о необходимости говорить друг с другом, даже не соглашаясь во многом».

Ранее глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что почвы для сотрудничества России с Советом Европы осталось крайне мало.