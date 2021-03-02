Возбуждено дело по факту убийства мужчины и женщины в Новосибирске
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу СК России по региону.
По предварительным данным, тела 40-летнего мужчины и его 37-летней сожительницы были найдены в понедельник, 1 марта.
При осмотре места происшествия следователи нашли огнестрельное оружие, из которого, предположительно, и были осуществлены выстрелы.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что прокуроры взяли на контроль расследование дела об убийстве семьи из четырёх человек в Нижегородской области.