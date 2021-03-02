В Кировской области выявили 120 новых случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает progorod43.
Выздоровели за сутки 255 человек.
В инфекционных госпиталях лечатся 2280 пациентов: 1871 — с подтверждённым COVID-19, 1696 человек — с пневмонией, 359 пациентов — с «диагностическими» пневмониями.
В реанимации в тяжёлом состоянии находятся 102 пациента, 12 больных подключены к искусственной вентиляции лёгких.
Дома лечатся 2956 пациентов.
Ранее агентство URA.RU сообщало, что в Центре соцобслуживания населения Лабытнанги в ЯНАО разработали систему восстановления после коронавируса.