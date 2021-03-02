ЦБ России выпустит монету с изображением Ижевска в 2022 году
- Reuters
Об этом сообщает izh.kp.ru.
Тираж монет составит до 5 тыс. экземпляров. Монеты изготовят из стали с латунным гальваническим покрытием, качество чеканки будет обычным.
В серии «Города трудовой доблести» в 2022 году также выпустят монеты с изображением Иркутска, Магнитогорска и Казани.
В 2021 году выпустят монеты с изображением Екатеринбурга, Боровичей, Иванова и Омска.
Ранее сообщалось, что Центральный банк России планирует выпустить памятные монеты, посвящённые Казани.