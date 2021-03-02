ЦБ России выпустит монету с изображением Ижевска в 2022 году

В 2022 году Центробанк России выпустит 10-рублёвую монету с изображением Ижевска. План выпуска памятных монет опубликован на сайте организации.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

Тираж монет составит до 5 тыс. экземпляров. Монеты изготовят из стали с латунным гальваническим покрытием, качество чеканки будет обычным.

В серии «Города трудовой доблести» в 2022 году также выпустят монеты с изображением Иркутска, Магнитогорска и Казани.

В 2021 году выпустят монеты с изображением Екатеринбурга, Боровичей, Иванова и Омска.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России планирует выпустить памятные монеты, посвящённые Казани.