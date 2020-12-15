Центробанк выпустит монеты с изображением Казани
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт inkazan.ru.
Монета с изображением Казани войдёт в серию, посвящённую городам трудовой доблести. Она будет сделана из стали с латунным гальваническим покрытием номиналом в десять рублей. Планируется отчеканить 5 млн экземпляров.
В 2021 году будут выпущены монеты в честь Екатеринбурга, Иванова, Омска и Боровичей, а в 2022-м — в честь Ижевска, Магнитогорска, Иркутска и Казани.
Как ранее сообщало ИА «Удмуртия», в октябре Банк России выпустил серебряные монеты к 100-летию государственности Удмуртии.