Онищенко прокомментировал идею перевести школы на пятидневку

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Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко перевести все школы на пятидневку.
Онищенко прокомментировал идею перевести школы на пятидневку
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«С точки зрения воспитательной это было бы неплохо. Но мы недавно перешли на шестидневную неделю, у нас была пятидневка. В определённых случаях нужно поэкспериментировать», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, есть классы перегруженные, особенно специализированные, а есть классы, которые учатся по обычной схеме.

«На шестидневку недавно перешли. Была пятидневка в школах. Тогда возрастает ежедневная нагрузка. Она у детей и так перегруженная. Они у нас по восемь-десять часов находятся в школах, это очень плохо», — отметил Онищенко.

Как считает депутат, нужно развивать профильные классы, к примеру, медицинские или IT.

Ранее Онищенко в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» высказал мнение, что качество дистанционного обучения страдает из-за социального неравенства.

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