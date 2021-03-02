Онищенко прокомментировал идею перевести школы на пятидневку

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение спикера Совфеда Валентины Матвиенко перевести все школы на пятидневку.

«С точки зрения воспитательной это было бы неплохо. Но мы недавно перешли на шестидневную неделю, у нас была пятидневка. В определённых случаях нужно поэкспериментировать», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, есть классы перегруженные, особенно специализированные, а есть классы, которые учатся по обычной схеме.

«На шестидневку недавно перешли. Была пятидневка в школах. Тогда возрастает ежедневная нагрузка. Она у детей и так перегруженная. Они у нас по восемь-десять часов находятся в школах, это очень плохо», — отметил Онищенко.

Как считает депутат, нужно развивать профильные классы, к примеру, медицинские или IT.

Ранее Онищенко в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» высказал мнение, что качество дистанционного обучения страдает из-за социального неравенства.