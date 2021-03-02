Суд заочно арестовал объявленного в розыск экс-зампрокурора Москвы

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Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте объявленного в международный розыск бывшего заместителя прокурора столицы по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Дмитрия Листопада, обвиняемого в злоупотреблении служебными полномочиями и получении взятки.
Суд заочно арестовал объявленного в розыск экс-зампрокурора Москвы
  • globallookpress.com

«Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Листопада, объявленного в международный розыск и обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере». — RT) и ч. 3 ст. 285 («Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». — RT) УК России», — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова уточнила, что Листопад занимал должность заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в период с 2013 по 2019 год и в октябре 2019 года был уволен по собственному желанию.

В конце января по подозрению в получении взятки задержали зампрокурора Ленинского района Еврейской автономной области.

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