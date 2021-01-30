Зампрокурора Ленинского района ЕАО задержан
- РИА Новости
Отмечается, что Колодко подозревается в получении взятки.
«Проведены проверочные мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении заместителя прокурора Ленинского района Николая Колодко», — говорится в сообщении прокуратуры.
На данный момент рассматривается вопрос о мере пресечения в отношении подозреваемого.
20 декабря 2020 года начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.