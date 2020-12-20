Начальник подразделения РЖД задержан в Саратовской области
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Следствием установлено, что в августе текущего года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 миллионов руб», — говорится в сообщении.
Уточняется, что он потребовал у генерального директора компании денежные средства в размере 25% от общей суммы договора.
«При получении денежных средств в размере 1,2 миллиона руб. злоумышленник был задержан»
Ранее в Москве была задержана женщина, подозреваемая в организации заказного убийства своего бывшего супруга за вознаграждение в размере 3 млн руб.