Начальник подразделения РЖД задержан в Саратовской области

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Начальник Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (подразделение филиала РЖД) был задержан по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн руб.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Следствием установлено, что в августе текущего года подозреваемый заключил договор со строительной компанией на выполнение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 миллионов руб», — говорится в сообщении.

Уточняется, что он потребовал у генерального директора компании денежные средства в размере 25% от общей суммы договора.

«При получении денежных средств в размере 1,2 миллиона руб. злоумышленник был задержан»

Ранее в Москве была задержана женщина, подозреваемая в организации заказного убийства своего бывшего супруга за вознаграждение в размере 3 млн руб.

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