В Москве задержали подозреваемую в заказе убийства экс-супруга женщину

В Москве задержана женщина, подозреваемая в организации заказного убийства своего бывшего супруга за вознаграждение в размере 3 млн рублей, сообщили в столичном главке Следственного комитета России.

«В отношении жительницы столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «Организация приготовления к убийству по найму», а в отношении её пособника... «Приготовление к пособничеству в убийстве по найму», — цитирует представителя ведомства Юлию Иванову ТАСС.

Как выяснило следствие, в марте 2020 года женщина на фоне возникших с экс-супругом финансовых разногласий в ходе бракоразводного процесса обратилась к своему знакомому, чтобы он нашёл предполагаемого исполнителя его убийства за вознаграждение в 3 млн рублей.

«В дальнейшем все действия проходили под контролем оперативных сотрудников уголовного розыска ГУ МВД по Москве, в рамках которых были организованы оперативно-разыскные мероприятия, а также инсценировано убийство мужчины», — рассказали в СК.

После предоставления фотографий и получения денег исполнителем женщина и её пособник были задержаны.

Ранее суд Санкт-Петербурга оставил под арестом обвиняемую в убийстве своего мужа-рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марину Кохал.

В конце июля расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком.

Портал kp.ru также передавал, что в Петербурге 25-летняя фотомодель нанесла удар ножом своему супругу, в результате чего он скончался.