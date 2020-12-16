Суд оставил под арестом обвиняемую в убийстве мужа-рэпера Марину Кохал

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе постановление Смольнинского районного суда об аресте обвиняемой в убийстве своего мужа-рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал.

«Горсуд оставил решение районного суда о продлении по 30.12.2020 меры пресечения Кохал в виде заключения под стражу без изменения», — цитирует РИА Новости объединённую пресс-службу судов города.

Отмечается, что защита Кохал просила избрать для неё домашний арест.

29 октября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест до 30 декабря Марине Кохал, которую обвиняют в убийстве Энди Картрайта.

30 июля расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком.