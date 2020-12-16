Суд оставил под арестом обвиняемую в убийстве мужа-рэпера Марину Кохал
- РИА Новости
«Горсуд оставил решение районного суда о продлении по 30.12.2020 меры пресечения Кохал в виде заключения под стражу без изменения», — цитирует РИА Новости объединённую пресс-службу судов города.
Отмечается, что защита Кохал просила избрать для неё домашний арест.
29 октября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест до 30 декабря Марине Кохал, которую обвиняют в убийстве Энди Картрайта.
30 июля расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком.