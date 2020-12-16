Суд оставил под арестом обвиняемую в убийстве мужа-рэпера Марину Кохал

Короткая ссылка
Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе постановление Смольнинского районного суда об аресте обвиняемой в убийстве своего мужа-рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марине Кохал.
Суд оставил под арестом обвиняемую в убийстве мужа-рэпера Марину Кохал
  • РИА Новости

«Горсуд оставил решение районного суда о продлении по 30.12.2020 меры пресечения Кохал в виде заключения под стражу без изменения», — цитирует РИА Новости объединённую пресс-службу судов города.

Отмечается, что защита Кохал просила избрать для неё домашний арест.

29 октября Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест до 30 декабря Марине Кохал, которую обвиняют в убийстве Энди Картрайта.

30 июля расчленённое тело рэпера было найдено в квартире на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где он проживал с женой и ребёнком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить