В Подольске оставленная дома девочка погибла в результате пожара
- РИА Новости
По данным следствия, 1 марта 2021 года около 16:00 в многоквартирном доме в Подольске соседи услышали громкий хлопок из находящейся рядом квартиры и, почувствовав запах дыма, вызвали пожарную службу.
«Возгорание произошло в квартире, где находилась малолетняя девочка без присмотра взрослых. Она была госпитализирована, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась», — отметили в СК.
В качестве возможной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём.
В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям матери девочки. Следствие уже запросило характеризующий материал, проводятся опросы.
В октябре четверо детей погибли в результате пожара в трёхэтажном доме в Кировской области.