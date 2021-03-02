В Подольске оставленная дома девочка погибла в результате пожара

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В подмосковном Подольске организовали проверку по факту смерти трёхлетней девочки в больнице, куда её доставили из горящей квартиры, где она находилась без присмотра взрослых. Об этом сообщили в главке СК по Московской области.
В Подольске оставленная дома девочка погибла в результате пожара
  • РИА Новости

По данным следствия, 1 марта 2021 года около 16:00 в многоквартирном доме в Подольске соседи услышали громкий хлопок из находящейся рядом квартиры и, почувствовав запах дыма, вызвали пожарную службу.

«Возгорание произошло в квартире, где находилась малолетняя девочка без присмотра взрослых. Она была госпитализирована, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась», — отметили в СК.

В качестве возможной причины пожара рассматривается неосторожное обращение с огнём.

В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям матери девочки. Следствие уже запросило характеризующий материал, проводятся опросы.

В октябре четверо детей погибли в результате пожара в трёхэтажном доме в Кировской области.

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