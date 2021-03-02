Кабмин поручил решить проблемы со связью в малых населённых пунктах

Короткая ссылка
Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать вопрос обеспечения мобильной связью населённых пунктов, где проживают до 100 человек.
Кабмин поручил решить проблемы со связью в малых населённых пунктах
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

По данным пресс-службы кабмина, соответствующее поручение он дал по итогам поездки в Псковскую область 18 февраля.

«К 1 апреля Минцифры предстоит проработать вопрос обеспечения мобильной связью населённых пунктов, где проживают от 20 до 100 человек», — заявили в правительстве.

Кроме того, министерство должно будет обеспечить установку базовых станций в десяти населённых пунктах Псковской области.

Ранее Мишустин поручил следить за работой онлайн-сервиса записи на вакцинацию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить