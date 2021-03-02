Кабмин поручил решить проблемы со связью в малых населённых пунктах
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По данным пресс-службы кабмина, соответствующее поручение он дал по итогам поездки в Псковскую область 18 февраля.
«К 1 апреля Минцифры предстоит проработать вопрос обеспечения мобильной связью населённых пунктов, где проживают от 20 до 100 человек», — заявили в правительстве.
Кроме того, министерство должно будет обеспечить установку базовых станций в десяти населённых пунктах Псковской области.
Ранее Мишустин поручил следить за работой онлайн-сервиса записи на вакцинацию.