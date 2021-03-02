Кабмин поручил решить проблемы со связью в малых населённых пунктах

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил Минцифры проработать вопрос обеспечения мобильной связью населённых пунктов, где проживают до 100 человек.

По данным пресс-службы кабмина, соответствующее поручение он дал по итогам поездки в Псковскую область 18 февраля.

«К 1 апреля Минцифры предстоит проработать вопрос обеспечения мобильной связью населённых пунктов, где проживают от 20 до 100 человек», — заявили в правительстве.

Кроме того, министерство должно будет обеспечить установку базовых станций в десяти населённых пунктах Псковской области.

Ранее Мишустин поручил следить за работой онлайн-сервиса записи на вакцинацию.