Мишустин поручил следить за работой онлайн-сервиса записи на вакцинацию

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил следить за функционированием сервиса записи на вакцинацию от коронавируса, который заработал в воскресенье, 31 января, на портале госуслуг.

«Держите ситуацию на контроле. Министерство цифрового развития и Министерство здравоохранения прошу совместно с главами регионов оперативно реагировать на обращения граждан, следить, чтобы услуга работала чётко и, конечно, без сбоев», — цитирует ТАСС Мишустина.

Российский премьер напомнил, что запись на прививку через портал прежде была доступна лишь в тестовом режиме.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал госуслуг открылась в воскресенье, 31 января.