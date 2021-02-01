Чернышенко рассказал о записи на вакцинацию через портал госуслуг

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Запись на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции через портал «Госуслуги» открылась в воскресенье, 31 января, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Чернышенко рассказал о записи на вакцинацию через портал госуслуг
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«В воскресенье, 31 января, на портале «Госуслуги» введена специализированная форма записи на вакцинацию от COVID-19. До этого момента с 18 января услуга работала в тестовом режиме, но она тем не менее выполняла свою функцию, и регионы отлаживали взаимодействие систем здравоохранения на местах с порталом госуслуг», — цитирует ТАСС вице-премьера.

Ранее progorod43 сообщал, что на портале «Госуслуги» для жителей Кировской области открыта запись на вакцинацию от COVID-19. Массовая вакцинация начнётся с 8 февраля.

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