Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Алтай

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Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край, передаёт ТАСС.
Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Алтай
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Мишустин намерен посетить среднюю общеобразовательную школу №53 и встретиться с педагогами, а также осмотреть Алтайский завод прецизионных изделий и пообщаться с представителями промышленности региона.

Глава российского правительства также проведёт встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Вместе с Мишустиным в регион прибыли глава Минтруда Антон Котяков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

В феврале Мишустин посетил с рабочей поездкой Калмыкию.

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