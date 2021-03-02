Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Алтай
- © РИА Новости / Дмитрий Астахов
Мишустин намерен посетить среднюю общеобразовательную школу №53 и встретиться с педагогами, а также осмотреть Алтайский завод прецизионных изделий и пообщаться с представителями промышленности региона.
Глава российского правительства также проведёт встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Вместе с Мишустиным в регион прибыли глава Минтруда Антон Котяков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.
В феврале Мишустин посетил с рабочей поездкой Калмыкию.