Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Алтай

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край, передаёт ТАСС.

Мишустин намерен посетить среднюю общеобразовательную школу №53 и встретиться с педагогами, а также осмотреть Алтайский завод прецизионных изделий и пообщаться с представителями промышленности региона.

Глава российского правительства также проведёт встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Вместе с Мишустиным в регион прибыли глава Минтруда Антон Котяков, глава Минпросвещения Сергей Кравцов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

В феврале Мишустин посетил с рабочей поездкой Калмыкию.