Мишустин 2 февраля посетит Калмыкию
- globallookpress.com
«2 февраля М.В. Мишустин совершит рабочую поездку в Республику Калмыкия», — сообщили в кабмине.
Планируется, что Мишустин осмотрит инфраструктуру Ики-Бурульского водопровода, который поможет обеспечить регион чистой водой.
Глава российского правительства также проведёт совещание по вопросам водоснабжения.
В ходе поездки запланирована встреча премьера с представителями малого и среднего бизнеса Калмыкии, занятыми в агропромышленном комплексе.
Кроме того, Мишустин проведёт встречу с главой республики Бату Хасиковым.