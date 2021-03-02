В Удмуртии рассказали о ситуации с распространением коронавируса
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- AFP
Об этом информирует izhlife.ru.
«В числе заболевших: трое детей до 14 лет, 16 человек старше 65 лет», — говорится в сообщении.
Скончались ещё два пациента — 55-летний мужчина и женщина 84 лет.
Выздоровели 89 пациентов.
С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 28 447 случаев заболевания, 364 пациента скончались, 25 110 выздоровели.
За сутки в лабораториях региона проведено 1748 исследований на COVID-19.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.