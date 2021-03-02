Мошенники похитили у жителей Удмуртии более 2 млн рублей за два дня

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За выходные 27—28 февраля в Удмуртии было зарегистрировано 20 фактов хищения денег с банковских счетов.
Мошенники похитили у жителей Удмуртии более 2 млн рублей за два дня
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.  

Мошенники под различными предлогами дистанционным способом выманили у жителей 2 млн 370 тыс. рублей.  

Потерпевшие — лица от 28 до 73 лет. Наибольшее число заявлений в полицию поступило от жителей Ижевска, Можги, Воткинска, а также Игринского и Селтинского районов.

Российский учёный-криминалист, эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от онлайн-мошенников.

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