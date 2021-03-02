Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска в России

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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости рекомендовала гражданам планировать свои летние отпуска в 2021 году в России.
Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска в России
  • © РИА Новости

«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придётся бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — сказала Матвиенко.

Спикер Совфеда отметила, что с дальнейшим улучшением ситуации с пандемией Россия будет готова на взаимной основе открывать авиасообщение по новым направлениям.

При этом она заявила, что ситуация в Европе и других странах пока развивается «крайне сложно».

Ранее RT сообщал, что специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, сколько дней в 2020 году россияне провели в путешествиях.

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