Матвиенко рекомендовала россиянам планировать летние отпуска в России
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«Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придётся бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда отметила, что с дальнейшим улучшением ситуации с пандемией Россия будет готова на взаимной основе открывать авиасообщение по новым направлениям.
При этом она заявила, что ситуация в Европе и других странах пока развивается «крайне сложно».
Ранее RT сообщал, что специалисты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, сколько дней в 2020 году россияне провели в путешествиях.