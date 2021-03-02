«Известия»: у россиян рекордно вырос индекс «свободных денег»

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Согласно результатам исследования холдинга «Ромир», в России в 2021 году зафиксирован рекордный рост индекса «свободных денег» у граждан. Об этом пишет газета «Известия».
«Известия»: у россиян рекордно вырос индекс «свободных денег»
  • © РИА Новости

Отмечается, что показатель динамики превышения доходов над расходами по сравнению с декабрём 2020 года вырос на 82%.

В статье говорится, что «свободные деньги» в бюджетах россиян появились в связи с тем, что в период неопределённости из-за пандемии, а также резкого скачка инфляции граждане предпочитают формировать личные резервы.

Ранее ФАН сообщал, что в Российском совете торговых центров прокомментировали ситуацию с посещаемостью до и после пандемии.

Также опрос сервиса «Работа.ру» показал, что Москва и Санкт-Петербург стали городами с самыми высокими зарплатными ожиданиями по вакансиям.

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