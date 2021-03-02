В России за сутки выявили 10 565 случаев коронавируса
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Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 268 215 случаев коронавируса.
За сутки умер 441 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 333 пациента. Общее число летальных исходов — 86 896.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 3 838 040 пациентов. За сутки выздоровели 14 966 человек, накануне — 11 277.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что число выявляемых случаев заболевания коронавирусом в стране снижается, но остаётся «достаточно серьёзным».
Также семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с пандемией.