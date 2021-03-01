В Калининградской области начался учебный сбор подразделений войсковой разведки Балтфлота

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В Калининградской области начался учебный сбор подразделений войсковой разведки Балтийского флота.
В Калининградской области начался учебный сбор подразделений войсковой разведки Балтфлота
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

В мероприятиях боевой подготовки примут участие около тысячи военнослужащих и 50 единиц специальной и военной техники.

Сборы продлятся в течение месяца. Военные выполнят учебные задачи в условиях ведения наступательных и оборонительных боевых действий, отработают применение оружия и специальных технических средств разведки.

Учения будут проходить в различных погодных условиях, в тёмное и светлое время суток.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Челябинской и Свердловской областях стартовали учения гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа.

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