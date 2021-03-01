В Подмосковье начали принимать заявки на социальную ипотеку для учителей

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В Московской области начали принимать заявки на социальную ипотеку для педагогов.
В Подмосковье начали принимать заявки на социальную ипотеку для учителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

Подать заявки могут учителя младших классов, математики, русского языка и литературы, английского языка, биологии, физики в государственных и муниципальных образовательных организациях, имеющие стаж педагогической работы на территории России не менее пяти лет.

Приём документов будет длиться до 2 апреля 2021 года. Документы можно подать дистанционно.

С 12 апреля по 14 мая 2021 года в конкурсе смогут принять участие молодые учителя государственных и муниципальных образовательных организаций всех специальностей, имеющие педагогический стаж работы на территории Подмосковья не менее трёх лет.

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