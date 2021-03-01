Более трёх тысяч аграриев Подмосковья прошли вакцинацию от СОVID-19
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, вакцинацию уже прошли аграрии из 600 хозяйств региона.
«У нас в ежедневном режиме работают пункты при поликлиниках и торговых точках, а также на предприятия выезжают бригады медиков», — сказал он.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.