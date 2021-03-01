Более трёх тысяч аграриев Подмосковья прошли вакцинацию от СОVID-19

Более 3 тыс. аграриев из Подмосковья поставили прививку от коронавируса. В их числе сотрудники областного Минсельхозпрода.

Об этом сообщает телеканал «360».

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергея Воскресенского, вакцинацию уже прошли аграрии из 600 хозяйств региона.

«У нас в ежедневном режиме работают пункты при поликлиниках и торговых точках, а также на предприятия выезжают бригады медиков», — сказал он.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.