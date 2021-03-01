В Воронеже предприятие загрязнило водохранилище

Росприроднадзор сообщил, что действия ООО «Левобережные очистные сооружения» привели к загрязнению Воронежского водохранилища. Ущерб составил более 725 млн рублей.

Об этом сообщает Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление ведомства.

Отмечается, что воронежскому предприятию было предложено добровольно возместить ущерб.

«Центрально-Чернозёмное межрегиональное управление Росприроднадзора предъявило ООО «Левобережные очистные сооружения» (ООО «ЛОС») требование оплатить ущерб, причинённый Воронежскому водохранилищу в результате сброса загрязняющих сточных вод с превышением фоновых концентраций и предельно допустимых концентраций, на сумму 725 759 165 рублей», — говорится в заявлении.

Отмечается, что у предприятия есть 30 календарных дней на возмещение ущерба, в противном случае взыскание средств будет осуществляться в судебном порядке.

Как уточняется в сообщении, управление установило, что предприятие ежедневно сбрасывает сточные воды в объёме свыше 60 тыс. куб. м без соответствующей разрешительной документации и допустимых нормативов, а также нарушает технологию эксплуатации комплекса очистных сооружений.



Ранее агентство «Крыминформ» писало, что Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым предложило в пять раз увеличить штрафы за сброс отходов в водоёмы.