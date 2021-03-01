В Подмосковье карту «Тройка» начали принимать ещё 400 автобусов

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В Московской области картой «Тройка» можно оплатить проезд ещё в 400 автобусах.
В Подмосковье карту «Тройка» начали принимать ещё 400 автобусов
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на вице-губернатора региона Игоря Трескова.

«Таким образом, уже сейчас для пассажиров подмосковных городов доступна возможность оплаты проезда одной транспортной картой в 1,5 тыс. автобусов областного перевозчика», — заявил Тресков.

Для развития единой транспортной системы Москвы и Подмосковья в дальнейшем планируется создать возможность оплаты проезда в остальных автобусах «Мострансавто», а затем и в транспортных средствах других областных перевозчиков.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о внедрении единого проездного для Москвы и области.

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