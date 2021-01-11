Воробьёв рассказал о внедрении единого проездного для Москвы и области

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о том, что в регионе уже начали внедрять единую транспортную карту для жителей Москвы и Подмосковья
Воробьёв рассказал о внедрении единого проездного для Москвы и области
  • © Пресс-служба правительства Московской области

Об этом сообщает телеканал «360»

«Мы обещали, что заработает единая карта с Москвой. Знаю, что начинается её внедрение. Важно, чтобы эта работа не споткнулась. Нужно довести её до логического победного конца», — сказал губернатор.

С помощью такой карты можно будет оплачивать проезд как в столице, так и в Подмосковье.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что персонализировать карту «Тройка» могут все желающие в обновлённом приложении «Метро Москвы».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить