Воробьёв рассказал о внедрении единого проездного для Москвы и области
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы обещали, что заработает единая карта с Москвой. Знаю, что начинается её внедрение. Важно, чтобы эта работа не споткнулась. Нужно довести её до логического победного конца», — сказал губернатор.
С помощью такой карты можно будет оплачивать проезд как в столице, так и в Подмосковье.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что персонализировать карту «Тройка» могут все желающие в обновлённом приложении «Метро Москвы».