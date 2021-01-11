Воробьёв рассказал о внедрении единого проездного для Москвы и области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о том, что в регионе уже начали внедрять единую транспортную карту для жителей Москвы и Подмосковья

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы обещали, что заработает единая карта с Москвой. Знаю, что начинается её внедрение. Важно, чтобы эта работа не споткнулась. Нужно довести её до логического победного конца», — сказал губернатор.

С помощью такой карты можно будет оплачивать проезд как в столице, так и в Подмосковье.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что персонализировать карту «Тройка» могут все желающие в обновлённом приложении «Метро Москвы».