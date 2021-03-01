В Петербурге фонд для пациентов с коронавирусом сократился на 650 коек
- РИА Новости
Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.
«К штатному режиму вернулась больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова (178 коек). Из инфекционного коечного фонда Первого Санкт-Петербургского государственного университета имени академика И.П. Павлова выведено 194 койки, при этом сохранено 56 мест для пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении.
Также уменьшено количество таких мест в Александровской больнице — 281 койка выведена из работы, 419 мест оставлено.
На данный момент в городе в 17 стационарах имеются 6944 инфекционные койки, из которых свободны 21,7% (1510 мест).
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