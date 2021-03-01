В Петербурге фонд для пациентов с коронавирусом сократился на 650 коек

В Петербурге на фоне стабилизации ситуации с пандемией продолжают сворачивать койки для пациентов с коронавирусом. Так, с 1 марта ещё 650 коек выведены из работы с коронавирусными пациентами.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

«К штатному режиму вернулась больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова (178 коек). Из инфекционного коечного фонда Первого Санкт-Петербургского государственного университета имени академика И.П. Павлова выведено 194 койки, при этом сохранено 56 мест для пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении.

Также уменьшено количество таких мест в Александровской больнице — 281 койка выведена из работы, 419 мест оставлено.

На данный момент в городе в 17 стационарах имеются 6944 инфекционные койки, из которых свободны 21,7% (1510 мест).

Кандидат медицинских наук врач-иммунолог Николай Крючков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с пандемией.