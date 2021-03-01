В лесу под Калининградом дети нашли 21 мину времён войны

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В лесу у посёлка Горино Неманского района Калининградской области дети нашли 21 миномётную мину времён Великой Отечественной войны.
В лесу под Калининградом дети нашли 21 мину времён войны
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«Сообщение о находке поступило вчера в районе пяти часов вечера, опасные снаряды нашли дети, прогуливаясь в лесу недалеко от дороги. Ребята благоразумно сообщили о снарядах взрослому человеку, который позвонил в экстренные службы», — цитирует РИА Новости сообщение администрации муниципалитета.

После этого на место выехали полицейские и оцепили район.

На участке леса, где находится 21 миномётная мина 76-го калибра, установлено круглосуточное дежурство.

В январе сообщалось, что взрывотехники севастопольской инженерно-технической группы ОМОНа «Беркут» Росгвардии обследовали более 100 снарядов и патронов времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в Нахимовском и Балаклавском районах во время земляных работ.

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