В лесу под Калининградом дети нашли 21 мину времён войны
- © РИА Новости / Алексей Сухоруков
«Сообщение о находке поступило вчера в районе пяти часов вечера, опасные снаряды нашли дети, прогуливаясь в лесу недалеко от дороги. Ребята благоразумно сообщили о снарядах взрослому человеку, который позвонил в экстренные службы», — цитирует РИА Новости сообщение администрации муниципалитета.
После этого на место выехали полицейские и оцепили район.
На участке леса, где находится 21 миномётная мина 76-го калибра, установлено круглосуточное дежурство.
В январе сообщалось, что взрывотехники севастопольской инженерно-технической группы ОМОНа «Беркут» Росгвардии обследовали более 100 снарядов и патронов времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в Нахимовском и Балаклавском районах во время земляных работ.