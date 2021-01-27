В Севастополе нашли более 100 боеприпасов времён Великой Отечественной войны

Взрывотехники севастопольской инженерно-технической группы ОМОНа «Беркут» Росгвардии обследовали более 100 снарядов и патронов времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в Нахимовском и Балаклавском районах во время земляных работ.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

В частности, в посёлке Учкуевка строители нашли предмет, похожий на старый боеприпас. Им оказался 76-миллиметровый артиллерийский снаряд.

83-миллиметровую миномётную мину обнаружили в одном из садовых товариществ Балаклавы.

При благоустройстве подъездных путей к парку «Патриот» строители и местные жители нашли несколько 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, 82-миллиметровую мину и 40 миномётных взрывателей, а также другие боеприпасы.

В районе разрушенной 10-й батареи береговой обороны в посёлке Орловка обнаружили шесть снарядов и противотанковую гранату.

Сотрудники Росгвардии временно оцепили все места обнаружения боеприпасов до прибытия спецтранспорта ГУ МЧС по Севастополю.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму обнаружили бомбу времён Великой Отечественной войны.