Девять человек пострадали в ДТП в Челябинской области

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Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Челябинской области.
Девять человек пострадали в ДТП в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Отмечается, что водитель автобуса ГАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком Volvo.

«В результате ДТП пострадали девять пассажиров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из числа пострадавших четверо — несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в Карабудахкентском районе Дагестана КамАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате ДТП двое человек скончались, трое госпитализированы.

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