Девять человек пострадали в ДТП в Челябинской области

Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком в Челябинской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Отмечается, что водитель автобуса ГАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком Volvo.

«В результате ДТП пострадали девять пассажиров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из числа пострадавших четверо — несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что в Карабудахкентском районе Дагестана КамАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате ДТП двое человек скончались, трое госпитализированы.