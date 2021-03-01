Девять человек пострадали в ДТП в Челябинской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.
Отмечается, что водитель автобуса ГАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с грузовиком Volvo.
«В результате ДТП пострадали девять пассажиров», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из числа пострадавших четверо — несовершеннолетние.
Ранее сообщалось, что в Карабудахкентском районе Дагестана КамАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате ДТП двое человек скончались, трое госпитализированы.