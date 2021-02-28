В Дагестане в ДТП с грузовиком погибли два человека
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.
«На 841-м километре автодороги «Кавказ» 28-летний водитель КамАЗа из-за несоблюдения дистанции столкнулся с двигающимся впереди автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего жителя Сулейман-Стальского района и ещё тремя автомобилями», — сообщили в ведомстве.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля и снегоуборочного трактора в Московской области.