В Дагестане в ДТП с грузовиком погибли два человека

В Карабудахкентском районе Дагестана КамАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями, в результате ДТП двое человек скончались, трое госпитализированы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД региона.

«На 841-м километре автодороги «Кавказ» 28-летний водитель КамАЗа из-за несоблюдения дистанции столкнулся с двигающимся впереди автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего жителя Сулейман-Стальского района и ещё тремя автомобилями», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате столкновения легкового автомобиля и снегоуборочного трактора в Московской области.