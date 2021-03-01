В Удмуртии выявили 75 новых случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает udm-info.ru.
За сутки коронавирусной инфекцией заболели шестеро детей до 14 лет, а также 15 пожилых людей старше 65 лет. Больше всего инфицированных — 35 человек — в Ижевске.
Выписались 89 пациентов. Двое мужчин скончались.
В регионе прошли вакцинацию 26 064 жителя. Вторым компонентом вакцины привились 5867 человек.
Ранее инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с вакцинацией от COVID-19.