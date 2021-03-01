В Севастополе прошло открытие всеармейского этапа конкурса по водолазному многоборью

Открытие всеармейского этапа конкурса по водолазному многоборью «Глубина» прошло в Севастополе. Соревнования проводятся в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Торжественная церемония прошла на водолазном полигоне учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединённого учебного центра Военно-морского флота в бухте Карантинной. В этом году в конкурсе принимают участие команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, частей центрального подчинения Главного командования ВМФ, подразделений МЧС, а также военных учебных заведений России», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Соревнования продлятся до 11 марта. Победители каждого этапа конкурса войдут в сборную команду от ВМФ России для участия в международных играх «АрМИ-2021».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что разведчики армейского корпуса Балтфлота завершили занятия по воздушно-десантной подготовке.