В Севастополе прошло открытие всеармейского этапа конкурса по водолазному многоборью

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Открытие всеармейского этапа конкурса по водолазному многоборью «Глубина» прошло в Севастополе. Соревнования проводятся в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».
В Севастополе прошло открытие всеармейского этапа конкурса по водолазному многоборью
  • ©Пресс-служба Южного военного округа

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Торжественная церемония прошла на водолазном полигоне учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов Объединённого учебного центра Военно-морского флота в бухте Карантинной. В этом году в конкурсе принимают участие команды водолазов Черноморского, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, Каспийской флотилии, частей центрального подчинения Главного командования ВМФ, подразделений МЧС, а также военных учебных заведений России», — сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Соревнования продлятся до 11 марта. Победители каждого этапа конкурса войдут в сборную команду от ВМФ России для участия в международных играх «АрМИ-2021».

Ранее «Янтарный край» сообщал, что разведчики армейского корпуса Балтфлота завершили занятия по воздушно-десантной подготовке.

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