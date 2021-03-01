После гибели женщины на заводе в Подмосковье начата проверка

Короткая ссылка
Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины на Краснозаводском заводе в Московской области.
После гибели женщины на заводе в Подмосковье начата проверка
  • РИА Новости

«По данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Согласно предварительной версии, хлопок произошёл в результате детонации неустановленного взрывоопасного вещества.

Инцидент произошёл в момент, когда женщина отбирала пробы для центра заводской лаборатории.

Ранее стало известно, что женщина погибла при технологической вспышке в цехе Краснозаводского химического завода.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, погибла женщина 1978 года рождения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить