После гибели женщины на заводе в Подмосковье начата проверка

Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины на Краснозаводском заводе в Московской области.

«По данному факту следственным отделом по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Согласно предварительной версии, хлопок произошёл в результате детонации неустановленного взрывоопасного вещества.

Инцидент произошёл в момент, когда женщина отбирала пробы для центра заводской лаборатории.

Ранее стало известно, что женщина погибла при технологической вспышке в цехе Краснозаводского химического завода.

Как пишет Life.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, погибла женщина 1978 года рождения.