Женщина погибла на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье

Женщина погибла при технологической вспышке в цехе Краснозаводского химического завода, рассказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

«Женщина в результате происшествия погибла», — говорится в сообщении.

25 января сообщалось, что в цехе газоразделения завода «Уфаоргсинтез» произошло возгорание двух ёмкостей, в результате ЧП один человек погиб и один пострадал.