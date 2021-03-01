Женщина погибла на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье

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Женщина погибла при технологической вспышке в цехе Краснозаводского химического завода, рассказали ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС.
Женщина погибла на Краснозаводском химическом заводе в Подмосковье
  • © РИА Новости

«Женщина в результате происшествия погибла», — говорится в сообщении.

25 января сообщалось, что в цехе газоразделения завода «Уфаоргсинтез» произошло возгорание двух ёмкостей, в результате ЧП один человек погиб и один пострадал.

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