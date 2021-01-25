Один человек погиб и один пострадал во время пожара на заводе в Уфе

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В цехе газоразделения завода «Уфаоргсинтез» произошло возгорание двух ёмкостей, в результате ЧП один человек погиб и один пострадал, сообщили в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Один человек погиб и один пострадал во время пожара на заводе в Уфе
  • РИА Новости

По имеющейся информации, произошло возгорание двух ёмкостей (20 и 25 кубометров) с метано-водородной фракцией.

«Одна ёмкость разрушена, выделяющийся из второй ёмкости газ горит факелом высотой 10—15 м. Пожарные осуществляют охлаждение ёмкостей на месте пожара. Сил и средств достаточно», — приводит сообщение РИА Новости.

В результате происшествия пострадал и был госпитализирован один сотрудник завода.

Сообщалось, что местонахождение ещё одного человека неизвестно. Позднее в госкомитете по ЧС заявили, что есть погибший. 

«Один человек погиб», — говорится в сообщении.

Ранее в Самаре начали проверку по факту гибели человека при пожаре на заводе.

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