Один человек погиб и один пострадал во время пожара на заводе в Уфе
- РИА Новости
По имеющейся информации, произошло возгорание двух ёмкостей (20 и 25 кубометров) с метано-водородной фракцией.
«Одна ёмкость разрушена, выделяющийся из второй ёмкости газ горит факелом высотой 10—15 м. Пожарные осуществляют охлаждение ёмкостей на месте пожара. Сил и средств достаточно», — приводит сообщение РИА Новости.
В результате происшествия пострадал и был госпитализирован один сотрудник завода.
Сообщалось, что местонахождение ещё одного человека неизвестно. Позднее в госкомитете по ЧС заявили, что есть погибший.
«Один человек погиб», — говорится в сообщении.
Ранее в Самаре начали проверку по факту гибели человека при пожаре на заводе.