В Самаре начали проверку по факту гибели человека при пожаре на заводе

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Следователи начали проверку по факту гибели человека при пожаре в здании недействующего подшипникового завода в Самаре, сообщило региональное управление СК России.
В Самаре начали проверку по факту гибели человека при пожаре на заводе
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«Примерно в 09:00 (08:00 мск) после тушения пожара в здании, расположенном на территории завода в Советском районе Самары, обнаружено тело мужчины без признаков жизни. В настоящее время по данному факту… начата доследственная проверка, назначены пожаротехническая и судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В ведомстве также отметили, что здание, в котором произошёл пожар, не функционировало с 2018 года.

Ранее сообщалось, что в Самаре на заводе произошёл крупный пожар

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