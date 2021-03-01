В Госдуме прокомментировали ситуацию с учебниками для колледжей

Первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко рассказал, что законодатели планируют урегулировать вопрос с учебниками для среднего профессионального образования, которые не проходят госэкспертизу, в отличие от школьных.

Об этом Дмитрий Глушко рассказал в эксклюзивном интервью «Российской газете».

«В среднем профобразовании есть два типа учебников: по общеобразовательным предметам и профессиональным дисциплинам. И да, есть проблема: использование учебников в колледжах, к сожалению, закон сегодня регулирует не так комплексно. Колледжи по-прежнему могут использовать любые учебники с любым содержанием. И получается, что содержание одного и того же предмета у десятиклассника и студента-первокурсника колледжа может сильно отличаться. Мы планируем урегулировать этот вопрос», — прокомментировал он.

Глушко также уточнил, что Рособрнадзор проводил исследования качества общего образования в колледжах, результаты оказались низкими.

Ранее, по сообщениям ФАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Онищенко оценил качество дистанционного обучения школьников.