В Госдуме прокомментировали ситуацию с учебниками для колледжей
- АГН «Москва»
Об этом Дмитрий Глушко рассказал в эксклюзивном интервью «Российской газете».
«В среднем профобразовании есть два типа учебников: по общеобразовательным предметам и профессиональным дисциплинам. И да, есть проблема: использование учебников в колледжах, к сожалению, закон сегодня регулирует не так комплексно. Колледжи по-прежнему могут использовать любые учебники с любым содержанием. И получается, что содержание одного и того же предмета у десятиклассника и студента-первокурсника колледжа может сильно отличаться. Мы планируем урегулировать этот вопрос», — прокомментировал он.
Глушко также уточнил, что Рособрнадзор проводил исследования качества общего образования в колледжах, результаты оказались низкими.
Ранее, по сообщениям ФАН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Онищенко оценил качество дистанционного обучения школьников.