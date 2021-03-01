Генпрокуратура потребовала экстрадиции Евгения Блюма

Генеральная прокуратура России потребовала экстрадиции Евгения Блюма, который обвиняется в хищении денег у спортсменки.

«Генеральной прокуратурой Российской Федерации организована работа по экстрадиции в Россию из Испании врача Евгения Блюма», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно версии следствия, в 2014—2015 годах, Блюм путём обмана и злоупотребления доверием сноубордистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой) похитил более 29 млн рублей.

В августе 2020 года его объявили в международный розыск.

11 февраля 2021 года Блюма задержали в Испании.

С испанской стороной идёт взаимодействие по поводу его экстрадиции.

Ранее сообщалось, что по требованию российской Генпрокуратуры компетентные органы Индии экстрадировали в Россию Петра Шалагинова, обвиняемого в незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта.