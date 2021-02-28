В московском ТЦ рассказали о ситуации с детским аттракционом

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В московском торговом центре, где оборвался детский аттракцион, рассказали о ситуации и о состоянии троих детей, которые находились в развлекательной зоне.
В московском ТЦ рассказали о ситуации с детским аттракционом
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«Сегодня произошёл случай небольшой, сейчас разбираемся. Как я знаю, мальчик головой ударился, у него небольшая шишка, и всё. Ему лет пять, точно возраст не знает. Насколько я знаю, там ещё были двое детей, у них небольшие царапинки на ушах, и всё», — сказал РИА Новости сотрудник развлекательного центра.

На место сразу были вызваны все службы, добавил он.

«Аттракцион не старый, сейчас как раз пытаемся понять, что произошло. Это аттракцион «пальма», качели», — добавил собеседник.

В пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы сообщили, что на ребёнка упала деталь маленькой карусели.

Семья ребёнка ушла из ТЦ самостоятельно, серьёзных травм он не получил.

Ранее сообщалось, что на востоке Москвы в торговом центре оборвался детский аттракцион, пострадал один ребёнок.

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