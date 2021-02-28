В московском ТЦ оборвался детский аттракцион

На востоке Москвы в торговом центре оборвался детский аттракцион, пострадал один ребёнок, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

«По предварительной информации, днём 28 февраля в торговом центре, расположенном в районе Перово, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. В результате пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии здоровья других детей, находившихся в игровой зоне, уточняются», — сказала она.

Проведение проверки поручено Перовской межрайонной прокуратуре.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», прокуратура Казани организовала проверку информации, что в батутном центре города трое детей получили серьёзные травмы.