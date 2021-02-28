После перестрелки в Шлиссельбурге задержаны восемь человек

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Следственный комитет задержал восемь человек после перестрелки в Шлиссельбурге Ленинградской области, участниками которой стали более 50 человек.
После перестрелки в Шлиссельбурге задержаны восемь человек
  • РИА Новости

Как полагает следствие, вечером 25 февраля в городском кафе более 50 человек «с применением оружия грубо нарушали общественный порядок» и устроили перестрелку.

«Один из граждан (1982 года рождения) получил несколько огнестрельных ранений, от которых скончался, ещё один мужчина с огнестрельным ранением был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь», — сообщили в СК.

Задержанные — восемь граждан в возрасте от 23 до 36 лет. У подозреваемых дома проведены обыски, изъято несколько единиц огнестрельного оружия и большое количество боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области полицейские задержали предпринимателя, который в ходе конфликта ранил из травматического пистолета уборщика снега.

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