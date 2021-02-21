В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по уборщику снега

Короткая ссылка
В Ленинградской области полицейские задержали предпринимателя, который в ходе конфликта ранил из травматического пистолета уборщика снега.
В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по уборщику снега
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД. 

Конфликт произошёл в посёлке Романовка возле одного из магазинов.

«В ходе инцидента 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой», — цитирует сообщение РИА Новости.

Подозреваемого задержали прибывшие на место полицейские. Его доставили для разбирательства в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Пострадавший доставлен в больницу с травмой ноги.

В январе три человека пострадали в результате стрельбы в кафе на севере Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить