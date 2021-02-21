В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по уборщику снега
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Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.
Конфликт произошёл в посёлке Романовка возле одного из магазинов.
«В ходе инцидента 36-летний хозяин магазина, недовольный уборкой снега, которая закрыла незаконно установленную рекламную вывеску, выстрелил из травматического пистолета в 50-летнего мужчину, занимающегося уборкой», — цитирует сообщение РИА Новости.
Подозреваемого задержали прибывшие на место полицейские. Его доставили для разбирательства в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пострадавший доставлен в больницу с травмой ноги.
В январе три человека пострадали в результате стрельбы в кафе на севере Москвы.