Три человека пострадали в результате стрельбы в кафе на севере Москвы

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Трое мужчин пострадали в результате стрельбы в кафе на севере Москвы. Подозреваемый задержан, возбуждены уголовные дела, сообщили в столичном главке МВД России.
Три человека пострадали в результате стрельбы в кафе на севере Москвы
  • РИА Новости

В полицию поступило сообщение о стрельбе в результате конфликта между посетителями кафе на Ленинградском проспекте.

«Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвёл несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся. В результате произошедшего пострадали трое мужчин, один из которых был доставлен в одно из столичных медицинских учреждений», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ещё двое пострадавших обратились за медицинской помощью самостоятельно, пояснили в ведомстве.

На месте происшествия были изъяты три стреляные гильзы. Позднее был задержан подозреваемый в стрельбе ранее судимый приезжий мужчина.

«В ходе дополнительного осмотра места происшествия на прилегающей к кафе территории был обнаружен и изъят предмет, похожий на травматический пистолет, который был направлен на экспертизу», — добавили в главке.

Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Подозреваемый арестован.

В конце октября два человека погибли в Чечне в результате перестрелки с участием сотрудников правоохранительных органов.

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